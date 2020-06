Lao động làm việc tại doanh nghiệp giảm ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 29/6 đã công bố kết quả khảo sát năng suất lao động của các doanh nghiệp. Theo đó, lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong tháng trước là 18.309.000 người, giảm 310.000 người (1,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.Số lao động làm việc tại các doanh nghiệp bắt đầu giảm 1,2% từ tháng 3 vừa qua, trong tháng 4 tiếp tục giảm 2%. Mức giảm có chững lại trong tháng 5, song vẫn duy trì xu hướng giảm.Kết quả khảo sát lần này cho thấy tầng lớp yếu thế trong xã hội đã chịu cú sốc lớn về tuyển dụng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Lao động chính thức giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lao động tạm thời giảm tới 5,5%, lao động khác cũng giảm 5,9%. Lao động khác là những người không được nhận lương cố định, chỉ được nhận hoa hồng trên kết quả bán hàng, hoặc giáo viên dạy thêm.Xét theo từng ngành nghề, người lao động làm việc trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng đạt 155.000 người, ghi nhận mức giảm lớn nhất. Lao động lĩnh vực dịch vụ giáo dục và chế tạo đều giảm 69.000 người.Số lao động mới được tuyển dụng vào doanh nghiệp nội địa tháng 5 vừa qua là 44.000 người. Số lao động thuyên chuyển công việc tăng 8.000 người.Tuyển dụng của doanh nghiệp giảm 45.000 người, lao động chuyển việc và quay lại làm việc sau một thời gian nghỉ tăng 89.000 người. Kết quả khảo sát còn cho thấy dịch COVID-19 đã tác động đến vấn đề trở lại làm việc của người lao động.Xét theo loại hình thuyên chuyển công việc, số người lao động chuyển việc do bị sa thải, gồm cả tự xin nghỉ việc, giảm 10.000 người. Lao động chuyển việc, nghỉ việc không lương tăng 59.000 người.Các doanh nghiệp hiện vẫn đang duy trì tuyển dụng bằng cách cho nhân viên tạm nghỉ việc không lương thay vì cắt giảm nhân viên.