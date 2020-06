Bloomberg dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,8% quý II/2020

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg ngày 28/6 đã công bố kết quả tổng hợp triển vọng tăng trưởng kinh tế của 24 ngân hàng đầu tư (IB) và cơ quan nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước, dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý II năm nay tăng trưởng -1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,2% so với số liệu thống kê tháng 4 vừa qua.Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, dự báo tăng trưởng kinh tế theo quý của Hàn Quốc ghi nhận mức âm. Vào thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,7% trong quý IV cùng năm, sau đó tiếp tục tăng trưởng -1,8% trong quý I và -1,2% trong quý III năm 2009.Tuy nhiên, theo thống kê của Bloomberg lần này, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc tương đối tốt hơn các nước lớn khác.Trên thực tế, bình quân triển vọng tăng trưởng kinh tế trong quý II của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) là -18,1%.Xét theo từng quốc gia, chỉ có Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 2%, sau đó là Hàn Quốc -1,8%. Mỹ được dự báo tăng trưởng -34,5% trong quý II, còn Nhật Bản là -22,3%, giảm 2,2% so với quý I.Bloomberg dự đoán triển vọng tăng trưởng của Đức giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Pháp tăng trưởng -19,6%, Anh -18,1%, Ý -18,5%. Hầu hết các nước châu Âu đều cho thấy tình hình kinh tế nghiêm trọng trong quý II.Ngày 22/6, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô, dự đoán bình quân tăng trưởng kinh tế của nhóm G20 trong quý II là -4,6%, mức xấu nhất từ sau Thế chiến II.