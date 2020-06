Quốc hội hoàn tất vấn đề tổ chức bất chấp bất đồng ý kiến giữa hai chính đảng lớn

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều 29/6 đã tổ chức phiên họp toàn thể, bất chấp sự vắng mặt của các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai và đảng vì Quốc dân, tiến hành bầu nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành vào vị trí Chủ tịch của các ủy ban thường trực còn lại.Như vậy, cùng với vị trí Chủ tịch 6 ủy ban thường trực đã bầu ngày 15/6, Quốc hội đã hoàn tất bầu Chủ tịch các ủy ban thường trực, trừ chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo cần có sự thảo luận giữa Chủ tịch Quốc hội với Chủ tịch các đảng.Cụ thể, nghị sĩ Kim Tae-yeon được bầu làm Chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội; nghị sĩ Youn Kwan-suk giữ chức Chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội; nghị sĩ Park Kwang-on đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông; nghị sĩ Yoo Ki-hong giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo dục; nghị sĩ Seo Young-kyo được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính và an toàn; nghị sĩ Do Jong-hwan đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch.Chức Chủ tịch Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực được giao cho nghị sĩ Lee Kai-ho; nghị sĩ Jin Sun-mee giữ chức Chủ tịch Ủy ban Địa chính và giao thông; nghị sĩ Jung Choun-sook được bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ và gia đình; nghị sĩ Song Ok-ju nhận chức Chủ tịch Ủy ban Môi trường và lao động; và nghị sĩ Jung Sung-ho đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách.Đây là lần đầu tiên kể từ Quốc hội Hàn Quốc khóa XII năm 1985, đảng cầm quyền độc chiếm vị trí Chủ tịch các ủy ban thường trực.Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cho biết ưu tiên hàng đầu của nghị sĩ là vì người dân và lợi ích quốc gia, nên Quốc hội không thể trì hoãn hoàn tất khâu tổ chức để bắt đầu đi vào hoạt động.Sáng 29/6, Đại diện tại Quốc hội đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon và Đại diện tại Quốc hội đảng đối lập Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young đã nhóm họp do Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug chủ trì, thảo luận lần cuối về vấn đề tổ chức Quốc hội.Trước đó, hai đảng được cho là đã gần như đạt được thỏa thuận là đảng cầm quyền sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế trong nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới, sau đó bố trí cho đảng chiến thắng trong đợt bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới đảm nhận; đồng thời tiến hành điều tra, chất vấn công tác điều hành Nhà nước theo yêu cầu của đảng Hợp nhất Tương lai. Tuy nhiên, hai đảng đã không đạt được nhất trí vào phút chót.Ngay sau cuộc họp, Đại diện tại Quốc hội của hai đảng đã mở họp báo riêng, công bố lập trường của mỗi bên. Đại diện Kim Tae-nyeon cho biết đảng Hợp nhất Tương lai đã bác thỏa thuận trước đó của hai bên, và lên án đảng này phải chịu trách nhiệm gây cản trở hoạt động của Quốc hội, khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn. Đảng Dân chủ đồng hành cho biết sẽ thảo luận với ba đảng đối lập còn lại để bầu ra Chủ tịch các ủy ban thường trực còn lại tại Quốc hội.Trong khi đó, Đại diện Joo Ho-young cho rằng nếu đảng Dân chủ Đồng hành không chịu nhượng bộ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế, thì vị trí Chủ tịch 7 ủy ban thường trực chỉ đóng vai trò "bù nhìn". Ông Joo nhấn mạnh đảng Hợp nhất Tương lai sẽ tăng cường hơn nữa vai trò kiềm chế Chính phủ thông qua các dự thảo chính sách trong thời gian tới.