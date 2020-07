Hai công dân Hàn Quốc tử vong do COVID-19 ở Iraq

Photo : Getty Images Bank

Chỉ trong tháng 6, hai công dân Hàn Quốc ở Iraq đã tử vong do nhiễm virus COVID-19.Công ty kỹ thuật và xây dựng Hanwha (Hanwha Engineering & Construction Corp) ngày 28/6 (giờ địa phương) cho biết chủ thầu xây dựng dự án khu đô thị mới Pasmaya, Iraq (cách thủ đô Baghdad 10 km về hướng Nam) đã tử vong ngày 28/6. Trước đó, người đàn ông 62 tuổi này đã được điều trị tại bệnh viện Baghdad sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và viêm phổi nhưng không có dấu hiệu phục hồi.Công ty kỹ thuật và xây dựng Hanwha đang chờ kết quả cuối cùng của cơ quan y tế Iraq. Công trường nơi người đàn ông này làm việc đã ngừng thi công từ ngày 15/6.Ngày 16/6 vừa qua, một nhân viên doanh nghiệp Hàn Quốc tại Iraq cũng đã tử vong trong quá trình điều trị bệnh giang mai, sau đó cho kết quả dương tính với COVID-19.Sau khi hai công nhân Hàn Quốc thiệt mạng đều liên quan đến COVID-19, 250 nhân viên các công ty xây dựng Hàn Quốc đã lên máy bay đặc biệt về nước. Trong quá trình kiểm tra nhập cảnh, 10 người trong số này xác nhận dương tính với COVID-19. Hiện vẫn còn 150 nhân viên các công ty xây dựng Hàn Quốc ở lại Iraq.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iraq kêu gọi công dân đang ở nước này tuân thủ triệt để các quy tắc phòng dịch, do tình hình giường bệnh quá tải tại các bệnh viện trong nước nên không thể đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân.Tính đến ngày 30/6, Iraq ghi nhận hơn 47.000 ca nhiễm COVID-19, hơn 1.800 ca tử vong. Số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 2.000 ca.Trong một tin liên quan, ngày 4/5, nam công nhân 60 tuổi làm việc tại công ty xây dựng Hàn Quốc ở thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã tử vong do COVID-19.