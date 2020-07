Các ngành sản xuất chế tạo, đầu tư của Hàn Quốc vẫn chật vật trong khủng hoảng đại dịch

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/6 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 5", theo đó sản xuất toàn ngành giảm 1,2% so với một tháng trước. Đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc ghi nhận sụt giảm.Trong đó, sản xuất ngành khai thác khoáng sản giảm 6,7% do nhu cầu thị trường quốc tế sụt giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19, kéo theo sản xuất ngành chế tạo giảm 6,9%. Đặc biệt, sản xuất xe ô tô lao dốc đến 21,4% so với tháng 4, duy trì mức giảm hai chữ số hai tháng liên tiếp. Sản xuất thiết bị máy móc cũng giảm 12,9%. Tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo là 63,6%, giảm 4,6% so với tháng 4. Đây là mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 1 năm 2009 (giảm hơn 10%).Ngược lại với ngành chế tạo, sản xuất ngành dịch vụ tăng 2,3% trong tháng 5. Đặc biệt, các ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng 14,4%, nghệ thuật, thể thao và giải trí tăng 10%.Lĩnh vực bán lẻ cũng tăng 4,6%, cho thấy tiêu thụ ít nhiều có khởi sắc.Cục Thống kê quốc gia nhận định kết quả tích cực này là nhờ những chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gói cứu trợ khẩn cấp cho người dân.Các chỉ số đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Đầu tư trang thiết bị giảm 5,9% so với tháng 4. Ở lĩnh vực xây dựng, tiến độ hoàn thành các dự án cũng giảm 4,3%.Các con số thống kê này cho thấy ngành công nghiệp tiêu dùng và dịch vụ đã thoát khỏi tình trạng trì trệ, nhưng ngành xuất khẩu và chế tạo vẫn đang hết sức chật vật.Ngoài ra, chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) toàn ngành công nghiệp trong tháng 6 ghi nhận 56 điểm, có tăng so với tháng 5 nhưng vẫn là mức rất thấp kể cả so với tháng 3 năm 2009, ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.