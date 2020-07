Bộ Thống nhất xem xét hủy giấy phép hoạt động của các tổ chức dân sự rải truyền đơn qua biên giới

Photo : KBS News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chính thức tiến hành thủ tục hủy bỏ giấy phép hoạt động đối với các tổ chức dân sự gửi gạo và rải truyền đơn qua biên giới Bắc Triều Tiên.Hôm 29/6, Bộ Thống nhất đã triệu tập Chủ tịch Park Jeong-oh của tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên mang tên "Ao lớn", yêu cầu giải trình về hành vi gửi chai đựng gạo qua biên giới 8 lần trong năm nay. Bộ cho biết hành động gửi gạo sang biên giới không đúng với mục đích thành lập ban đầu mà tổ chức này đưa ra là "giáo dục thích ứng cho thanh thiếu niên tị nạn miền Bắc".Phía tổ chức cho rằng hành động gửi gạo là chính đáng, theo nội dung về nhân quyền nêu trong mục đích hoạt động của tổ chức. Phản bác cáo buộc hành động này có thể gây hại đến an toàn của người dân sống tại các vùng giáp biên, ông Park Jeong-oh cho biết tổ chức của ông đã làm việc này cả trăm lần, và nhấn mạnh đến bây giờ Chính phủ mới phản đối là do đang ở "thế dưới" so với Bắc Triều Tiên.Bộ Thống nhất cho biết sẽ xem xét đầy đủ các ý kiến ​​gửi cho quá trình điều trần để ra kết luận cuối cùng.Được biết, Chủ tịch Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak cũng được triệu tập nhưng đã không có mặt, cũng không gửi bất cứ văn bản giải trình nào.Nếu bị hủy giấy phép hoạt động, các tổ chức này sẽ không được phép kêu gọi quyên góp tiền cho các hoạt động. Bộ Thống nhất cho biết sẽ đệ đơn kiện sau khi các tổ chức này bị hủy giấy phép.