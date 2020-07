Ủy ban nhân quyền quốc gia kêu gọi ban hành luật cấm phân biệt đối xử

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 30/6 đã họp phiên toàn thể, hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua luật cấm phân biệt đối xử trong xã hội. Trên thực tế, luật này đã được Ủy ban nhân quyền quốc gia đề xuất lần đầu tiên năm 2006, tức 14 năm trước.Hôm 29/6 tại Quốc hội, đảng Công lý cũng đã đề xuất dự luật cấm phân biệt đối xử toàn diện.Ủy ban nhân quyền quốc gia đã đổi tên chính thức của luật này là Luật bình đẳng và cấm phân biệt đối xử, tên viết tắt là Luật bình đẳng, nhấn mạnh ý nghĩa "bình đẳng" hơn là "nghiêm cấm".Cùng với đó, ủy ban này cũng công bố nội dung luật đề xuất, trong đó phân loại 21 nguyên nhân dẫn đến hành vi phân biệt đối xử, như phân biệt đối xử do giới tính, do khiếm khuyết, do xu hướng tình dục hay do hình thái tuyển dụng, và nhấn mạnh không được phân biệt đối xử khi cùng sử dụng tài sản chung.Nội dung ủy ban đưa ra cũng nêu cụ thể khái niệm phân biệt đối xử, gồm những hành vi quấy rối về thể xác và tinh thần, quấy rồi tình dục đối với người khác, trong đó quấy rối về tinh thần không chỉ bao gồm hành vi miệt thị, lăng mạ, đe dọa, mà cả những hành động hay lời nói mang tính thù ghét người khác.Khi phát sinh hành vi phân biệt đối xử, Ủy ban nhân quyền sẽ ra khuyến cáo điều chỉnh hành vi dựa theo Luật ủy ban nhân quyền quốc gia. Trường hợp phân biệt đối xử lặp đi lặp lại hay gây thiệt hại ở mức tương đối sẽ bị cáo buộc có "ác ý" và phải bồi thường cho nạn nhân từ 3 đến 5 lần khoản thiệt hại.Trường hợp gây hại đến người khai báo hành vi phân biệt đối xử sẽ bị phạt tù 3 năm hoặc phạt hành chính đến 30 triệu won (hơn 25.000 USD).Ủy ban nhân quyền quốc gia dự kiến sẽ sớm đệ trình Quốc hội văn bản cuối cùng sau khi thông qua tại cuộc họp nội bộ Ủy ban.