Photo : YONHAP News

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 29/6 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khó có thể hội đàm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.Thứ trưởng Ngoại giao Biegun đưa ra nhận định trên tại một diễn đàn trực tuyến do quỹ Marshall Đức của Mỹ, trụ sở tại Washington, tổ chức.Theo đó, ông Biegun đánh giá từ nay đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, rất khó để hình dung hai nhà lãnh đạo có thể tổ chức một cuộc hội đàm quốc tế trực tiếp.Tuy nhiên, Đặc phái viên Biegun cho biết Mỹ tin rằng vẫn còn thời gian để đàm phán Mỹ-Triều đạt tiến triển đáng kể theo hướng có lợi cho cả hai nước.Trong một tin liên quan, một nguồn tin ngoại giao cho biết ông Biegun đang cân nhắc tới thăm Hàn Quốc đầu tuần sau với lịch trình hai hoặc ba ngày. Chưa rõ lý do chuyến thăm Seoul của Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên, song khả năng cao là ông sẽ gặp gỡ Trưởng đoàn đàm phát hạt nhân Lee Do-hoon và Thứ trưởng Ngoại giao Cho Se-yeong. Ngoài ra, có thể ông Biegun sẽ thảo luận với quan chức Hàn Quốc về đàm phán chia sẻ chi phí quân sự (SMA).