Hàn Quốc theo sát mọi diễn biến sau khi Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia áp dụng với Hong Kong

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 30/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim In-chul cho biết Chính phủ đang quan tâm đặc biệt đến việc Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc cùng ngày đã thông qua Luật An ninh quốc gia áp dụng với Hong Kong.Người phát ngôn Kim khẳng định Seoul đang theo sát mọi diễn biến và đặc biệt chú ý đến những động thái liên quan, cũng như những ảnh hưởng có thể có từ quyết định này.Ông cũng nhấn mạnh lập trường của Hàn Quốc là tôn trọng Tuyên bố chung Trung-Anh 1984 về vấn đề Hong Kong, và ưu tiên hàng đầu với Hong Kong là duy trì an toàn và phát triển tự trị theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" nêu trong Tuyên bố chung Trung-Anh và Luật cơ bản về Hong Kong.Người phát ngôn Kim đánh giá quan hệ hợp tác hữu nghị ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung. Ông khẳng định Seoul luôn ủng hộ Bắc Kinh và Washington duy trì quan hệ hữu hảo.Trước đó, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh quốc gia áp dụng với Hong Kong với 100% phiếu tán thành.Luật An ninh quốc gia mới này gồm các nội dung ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hong Kong được cho là đe dọa an ninh quốc gia, như các hoạt động mang tính phá hoại, khủng bố, đòi ly khai và yêu cầu nước ngoài can thiệp, đồng thời thành lập cơ quan thực thi những nội dung này ngay tại Hong Kong.Mỹ, Anh và nhiều nước phương Tây cho rằng Luật An ninh quốc gia mới của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự trị của Hong Kong, đã được thực thi ngay sau khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc ngày 1/7/1997. Washington hôm 29/6 (giờ địa phương) cũng đã chính thức đình chỉ một số ưu đãi đặc biệt của nước này với Hong Kong.