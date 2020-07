EU ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/6 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.Ngay sau khi kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo báo chí chung, cho biết Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ những nỗ lực can thiệp của Chính phủ Hàn Quốc vào Bắc Triều Tiên, hướng tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc.Tại hội nghị, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Seoul tin tưởng vào sự ủng hộ và hỗ trợ trước sau như một của EU đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon cho biết Hàn Quốc đồng cảm sâu sắc với những nỗ lực sáng tạo của "Cộng đồng than thép châu Âu" đưa khu vực này vượt qua mối đe dọa đến hòa bình, từ đó mong muốn xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Trong cuộc họp, hai bên cũng đã thảo luận phương án đối phó chung với dịch COVID-19.Các lãnh đạo EU đánh giá cao biện pháp đối phó hiệu quả với dịch COVID-19 của Chính phủ Seoul. Đáp lại, Tổng thống Moon cam kết sẽ tích cực chia sẻ với cộng đồng quốc tế những kinh nghiệm và dữ liệu lâm sàng Hàn Quốc đã tích lũy được trong quá trình khắc phục dịch COVID-19.Lãnh đạo Hàn-EU cũng nhất trí tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực y tế, và cùng phối hợp với cộng đồng quốc tế để phát triển vắc-xin COVID-19.Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đã nhất trí cùng tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để tái thiết nền kinh tế, đồng thời mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực đa dạng như kinh tế, thương mại, kỹ thuật số, môi trường, năng lượng.Theo đó, hai bên đã nhất trí đưa chuyển đổi sang kỹ thuật số và chuyển đổi sang nền văn minh xanh vào chiến lược hồi phục kinh tế, cùng tham gia kế hoạch hành động của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), dồn lực tái tạo môi trường đầu tư, thương mại tự do và công bằng.Tổng thống Moon nhận định dịch COVID-19 đã một lần nữa cảnh tỉnh cho toàn thế giới về tầm quan trọng của môi trường, khí hậu, đồng thời báo hiệu thời đại kỹ thuật số đang đến rất gần. Tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng nhất để chuẩn bị tốt cho tương lại.Tổng thống Moon cũng đánh giá cao chính sách của EU về xây dựng châu Âu thành một đại lục không có các-bon, đồng thời hy vọng Hàn Quốc sẽ trở thành một đối tác quan trọng của chính sách này.Đây là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-EU đầu tiên kể từ khi Chính phủ EU mới ra mắt cuối năm ngoái, cũng là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên trong năm nay.