Xuất khẩu Hàn Quốc giảm hơn 10% ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã sụt giảm hơn 10% trong ba tháng liên tiếp do ảnh hưởng của đai dịch COVID-19.Bộ Thương mại, công nghiệp và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 39,2 tỷ USD trong tháng 6, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4 và tháng 5, xuất khẩu cũng sụt giảm lần lượt 25,5% và 23,6%.Bình quân xuất khẩu theo ngày trong tháng 6 lao dốc 18,5% so với một năm trước, tỷ lệ sụt giảm tương đương tháng 5.Cụ thể, xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô giảm lần lượt 33,2% và 45%, xuất khẩu dệt may giảm 22,3%.Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 9,5%, trong khi sang Mỹ và Liên minh châu Âu giảm lần lượt 8,3% và 17%.Nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 6 đạt 35,6 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cán cân thương mại trong tháng 6 thặng dư 3,67 tỷ USD.