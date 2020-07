Hàn Quốc có tổng tỷ suất sinh thấp nhất thế giới

Photo : Getty Images Bank

Theo "Báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2020" do Hiệp hội dân số, y tế và phúc lợi (PPFK) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 30/6, tổng dân số thế giới năm 2020 đạt 7,795 tỷ người, tăng 80 triệu người so với năm ngoái.Xét theo từng quốc gia, Trung Quốc có dân số nhiều nhất với hơn 1,439 tỷ người. Theo sau đó là Ấn Độ (1,38 tỷ người) và Mỹ (3,31 tỷ người).Tổng dân số của Hàn Quốc là 51,3 triệu người, đứng thứ 28 thế giới, cùng thứ bậc với năm ngoái. Tăng trưởng dân số bình quân của Hàn Quốc giai đoạn 2015-2020 đạt 0,2%, thấp hơn mức 1,1% của tăng trưởng dân số thế giới. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên là do Hàn Quốc đang đối mặt với vấn đề xã hội nghiêm trọng về tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số.Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc (tỷ lệ dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) chỉ đạt 1,1 trẻ, đứng thứ 198, thấp nhất thế giới. Tổng tỷ suất sinh bình quân của thế giới là 2,4 trẻ.Tỷ lệ dân số độ tuổi 0-14 ở Hàn Quốc chiếm 12,5% tổng dân số, chỉ bằng một nửa so với bình quân của thế giới (25,4%). Chỉ có Nhật Bản (12,4%) và Singapore (12,3%) có tỷ lệ dân số 0-14 tuổi thấp hơn Hàn Quốc.Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc là 15,8%, cao hơn nhiều so với mức 9,3% bình quân thế giới. Ngoài Hàn Quốc, các nước khác có tỷ trọng dân số trên 65 tuổi cao là Nhật Bản (28,4%), Ý (23,3%), Bồ Đào Nha (22,8%).Tuổi thọ kỳ vọng bình quân của Hàn Quốc là 83 tuổi, đứng thứ 9, đồng hạng với Pháp, Thụy Điển và Canada. Nước có tuổi thọ kỳ vọng cao nhất là Nhật Bản và Hong Kong (85 tuổi), Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ (84 tuổi).Tỷ lệ tử vong mẹ của Hàn Quốc (số phụ nữ tử vong sau khi sinh con tính trên 100.000 trẻ sơ sinh) là 11 người trong năm 2017, trong khi con số bình quân của thế giới là 211 người.Tỷ lệ phụ nữ thực hiện các biện pháp ngừa thai ở độ tuổi 15-49 bình quân của thế giới là 63%. Hàn Quốc đứng thứ 11 thế giới với 81%. Nước có tỷ lệ cao nhất là Na Uy (86%), thấp nhất là Cộng hòa Chad và Nam Sudan (7%).Các số liệu liên quan đến dân số và xu hướng dân số trong báo cáo này căn cứ theo các tài liệu về triển vọng dân số thế giới của Hội đồng Kinh tế và xã hội Liên hợp quốc, nên có thể chênh lệch so với tài liệu thống kê chính thức của Chính phủ các nước.