Fitch nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế 2020 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch hôm 30/6 đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, nâng dự đoán tăng trưởng kinh tế của một số nước và duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức -4,6%.Trong đó, Fitch nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay lên -0,9%, cao hơn 0,3% so với mức dự đoán hồi tháng 4 là -1,2%Chuyên gia kinh tế Brian Coulton nhận định các hoạt động kinh tế đang cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt hơn trong mấy tháng vừa qua, củng cố cho quan điểm tình hình kinh tế trì trệ đã chạm đáy vào tháng 4 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tuy nhiên, ông Coulton cho rằng dịch bệnh truyền nhiễm có thể tái bùng phát, nguy cơ kinh tế bị phong tỏa vẫn còn rất cao. Nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lộ trình khôi phục nền kinh tế thế giới.Giải thích lý do nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, chuyên gia Coulton cho biết Fitch đưa ra nhận định dựa trên các chỉ số kinh tế tích cực, cũng như tình hình kiểm soát dịch COVID-19 và các chính sách vực dậy tài chính của Chính phủ Hàn Quốc.Ngoài ra, hãng xếp hạng tín nhiệm cũng nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của các nước khác như Trung Quốc (từ 0,7% lên 1,2%), Australia (từ -5% lên -2,7%), Đức (từ -6,7% lên -6,3%), các nước sử dụng đồng tiền chung euro (từ -8,2% lên -8%).Tuy nhiên, Fitch lại hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế với các nước Anh, Brazil, Mexico, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Cộng hòa Nam Phi, với lý do tình trạng đóng cửa kinh tế kéo dài hơn dự kiến, xu hướng lây lan dịch COVID-19 vẫn còn cao.Fitch vẫn giữ nguyên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ là -5,6%.