Số người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc trong quý II/2020 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo thống kê công bố ngày 1/7 của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, số người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc trong quý II năm nay là 12 người, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái (320 người).Đây là con số thấp kỷ lục trong các quý II kể từ năm 2003, thời điểm Bộ Thống nhất bắt đầu thống kê số người tị nạn miền Bắc hàng quý. Cụ thể, số người tị nạn miền Bắc trong tháng 4 là 7 người, tháng 5 hai người, tháng 6 ba người.Trong quý I, số người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc là 135 người, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái (229 người).Thông thường, người tị nạn miền Bắc vượt biên sang Trung Quốc rồi di chuyển đến Lào hoặc Thái Lan, sau đó mới đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cửa khẩu biên giới Trung-Triều đã đóng cửa, di chuyển trong nội địa Trung Quốc bị hạn chế nên người tị nạn kể cả vượt biên thành công cũng không thể đến được các nước Đông Nam Á.Chính phủ Hàn Quốc ước tính số người tị nạn miền Bắc trong năm nay sẽ rơi vào khoảng 350 người, giảm 67% so với năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2020, Quỹ hỗ trợ người tị nạn miền Bắc ổn định cuộc sống tại miền Nam mới chỉ dùng 36,3% tiêu chuẩn ngân sách.Ngay cả khi không có dịch COVID-19, số người tị nạn miền Bắc đến Hàn Quốc cũng đang có xu hướng giảm dần. Năm 2010-2011, số người tị nạn miền Bắc là 2.400-2.700 người, nhưng đã giảm còn 1.047 người vào năm ngoái.Giáo sư Lee Woo-young thuộc Đại học nghiên cứu Bắc Triều Tiên (University of North Korean Studies) giải thích khi hệ thống quốc gia đã đạt đến một mức nhất định, người dân Bắc Triều Tiên thay vì tẩu thoát để tồn tại sẽ chuyển sang hình thức một thành viên trong gia đình bỏ trốn đến miền Nam để kiếm tiền và gửi về cho người thân.