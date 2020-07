Hàn Quốc chính thức thảo luận lương tối thiểu năm 2021

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 1/7 đã tổ chức cuộc họp toàn thể lần thứ 4, bắt đầu thảo luận đề xuất của giới chủ và giới lao động về mức lương tối thiểu năm 2021.Giới chủ đề xuất mức lương tối thiểu năm 2021 là 8.410 won (7 USD), giảm 2,1% so với mức lương tối thiểu năm nay là 8.590 won (7,16 USD). Nguyên nhân là do trong ba năm trở lại đây, các hộ kinh doanh vừa và nhỏ, chủ các hàng quán nhỏ đã gặp rất nhiều khó khăn do mức lương tối thiểu tăng quá nhanh.Ngoài ra, dịch COVID-19 lan rộng cũng khiến tình hình kinh doanh xấu đi. Theo khảo sát trong giới kinh doanh gần đây, các chủ doanh nghiệp và người thuê lao động đều yêu cầu ngừng tăng hoặc giảm mức lương tối thiểu.Ngược lại, giới lao động đề xuất mức lương tối thiểu năm sau là 10.000 won/giờ (8,33 USD), tăng 16,4% so với năm 2020. Mức lương tối thiểu nhằm đảm bảo sinh hoạt cho người lao động thu nhập thấp và xóa bỏ phân hóa về tiền lương trong thị trường lao động. 10.000 won/giờ là mức tiêu chuẩn để đảm bảo mức sống cho hộ gia đình một người nhưng chưa đủ cho sinh hoạt phí của hộ gia đình từ hai người trở lên.Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho biết ngay cả tại thời điểm khủng hoảng tiền tệ Châu Á và khủng hoảng tài chính thế giới, mức lương tối thiểu cũng đã tăng ít nhất 2%. Năm nay, khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, mức tăng lương của các tập đoàn lớn cũng đã vượt qua mức này. Do đó, nếu mức lương tối thiểu tăng ít hơn 2% sẽ khiến cuộc sống của người lao động khó khăn hơn, phân hóa thu nhập thêm rõ rệt.