Hàn Quốc ghi nhận thêm 51 ca nhiễm COVID-19 ngày 1/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 1/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 51 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 12.850 người.Số ca nhiễm mới đã duy trì ngưỡng 40 người trong hai ngày 29/6 (42 người) và 30/6 (43 người). Tuy nhiên, sau khi phát sinh một loạt ca nhiễm mới ở thành phố Gwangju, số bệnh nhân đã tăng lên ngưỡng 50 người. Trong số đó, có 36 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập.Trong các ca lây nhiễm cộng đồng, có 9 ca ở thủ đô Seoul, 11 ca ở tỉnh Gyeonggi. Thành phố Gwangju phát hiện 12 ca nhiễm mới, thành phố Daejeon 3 ca, thành phố Daegu 1 ca.Các ca nhiễm mới ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô được phân tích là do ảnh hưởng từ vụ lây nhiễm tập thể ở các nhà thờ. Tính đến 12 giờ trưa 30/6, tổng số ca lây nhiễm liên quan đến nhà thờ Wangsung ở Seoul là 31 người, nhà thờ Juyoungkwang ở thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi) 23 người, nhà thờ Baptist ở trung tâm thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) 8 người.Số ca nhiễm mới ở thành phố Gwangju và Daejeon gia tăng do nhiều yếu tố khác nhau. Ở Gwangju xuất hiện nhiều ca nhiễm liên quan đến chùa chiền, bệnh viện, cơ sở phúc lợi, nhưng cũng có nhiều ca không rõ con đường lây lan.Từ sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên phát sinh ngày 3/2 năm nay, tính tới cuối tháng 6, tổng số ca nhiễm ở thành phố Kwangju là 44 người. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên của tháng 7, Gwangju đã lần đầu ghi nhận số bệnh nhân mới ở mức hai con số một ngày, khiến nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.Trường tiểu học Cheondong ở thành phố Daejeon phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên phỏng đoán là do tiếp xúc giữa học sinh với nhau trong trường học.15 ca ngoại nhập gồm 5 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay và 10 người xác nhận trong quá trình tự cách ly. Số ca nhiễm ngoại nhập tại Hàn Quốc đã duy trì mức hai chữ số trong 6 ngày liên tiếp, từ ngày 26/6.Số ca tử vong do COVID-19 vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 282 người.