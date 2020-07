Chính giới chuẩn bị hai phương án trái ngược liên quan đến chế độ tử hình

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã xác nhận thông tin cựu Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do (nay là đảng Hợp nhất Tương lai) Hong Jun-pyo đang chuẩn bị một dự luật có nội dung xử tử hình trước đối với các tội phạm có hành vi man rợ. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại rục rịch chuẩn bị phương án thay thế chế độ tử hình bằng tù chung thân.Trong 23 năm qua, Hàn Quốc đã không thực thi một vụ tử hình nào kể từ lần cuối cùng ngày 30/12/1997. Số tội phạm bị kết án tử hình vẫn đang bị giam giữ là 60 người.Trong năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ xem xét trong trung và dài hạn phương án bãi bỏ chế độ tử hình, cân nhắc ý kiến dư luận và khía cạnh pháp lý. Trên thực tế, quá trình thảo luận về phương án này đang bị tạm dừng.Chủ đề này đã được khơi lại sau khi cựu Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo đề xuất một dự luật kêu gọi xử tử hình trước những tội phạm có hành vi man rợ. Đối tượng bị xử tử là những tội phạm có hành vi giết người, sát hại người thân trong gia đình, xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em. Ông Hong giải thích xử tử những tội phạm man rợ là nhằm xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc.Mặt khác, chính giới cũng có động thái đề xuất bãi bỏ chế độ tử hình. Nghị sĩ Lee Sang-min của đảng Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ đề xuất một dự luật đặc biệt về áp dụng mức án chung thân thay thế cho chế độ tử hình.Từ trước tới nay, phương án bãi bỏ chế độ tử hình đã được đề xuất lên Quốc hội tổng cộng 8 lần, nhưng thay vì được đưa ra thảo luận tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp, các phương án này chỉ làm dấy lên tranh cãi. Nghị sĩ Lee nhấn mạnh lần này, Quốc hội cần thảo luận nghiêm túc và cân nhắc tổng hợp ý kiến dư luận.Người dân đang hết sức quan tâm liệu lần này Quốc hội có thể tiến hành thảo luận sâu sắc về hai dự luật trái ngược trên hay không.