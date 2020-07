Anh mong muốn hợp tác với Samsung trong lĩnh vực công nghệ 5G

Photo : KBS News

Hãng tin Bloomberg đưa tin Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Oliver Dowden ngày 30/6 (giờ địa phương) đã kêu gọi Công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc và Công ty điện tử viễn thông NEC của Nhật Bản tham gia dự án xây dựng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) tại nước này.Bộ trưởng Dowden cho biết Tập đoàn mạng viễn thông Huawei của Trung Quốc đang là nhà cung cấp các dịch vụ sản phẩm 5G tại Anh, song hãng này đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, nên có thể London sẽ không coi Huawei là đối tác dài hạn trong lĩnh vực mạng viễn thông 5G.Ông Dowden kêu gọi các công ty cạnh tranh với Huawei tham gia lĩnh vực này, đặc biệt là Công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc và Công ty điện tử viễn thông NEC của Nhật Bản.Theo đó, Chính phủ Anh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thâm nhập thị trường thuận lợi thông qua các chính sách ưu đãi về tài chính và thương mại, như cắt giảm các loại chi phí khi thâm nhập vào thị trường.Tháng 1 năm nay, Anh đã cho phép Huawei cung cấp các dịch vụ 5G, nhưng do những tranh cãi liên quan đến dịch COVID-19 và vụ việc Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia mới áp dụng với Hong Kong, có khả năng hoạt động của Huawei tại thị trường Anh sẽ bị cắt giảm hoặc ngừng hẳn.Trong một tin liên quan, ngày 30/6 (giờ địa phương), Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã chỉ đích danh Huawei và công ty viễn thông Trung Hưng (ZTE) của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, và cấm các công ty Mỹ sử dụng tiền trợ cấp của Chính phủ để mua thiết bị từ hai công ty trên.