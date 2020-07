Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đạt mức tăng trưởng 0%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/7 đã công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 6". Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng vừa qua đạt 104,87 điểm, tương tự một năm trước.Chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,01% so với cùng kỳ năm ngoái, song số liệu tăng giảm chính thức chỉ tính ở một chữ số, nên mức tăng trưởng của chỉ số tiêu dùng tháng 6 là 0%. Số liệu này đã có phần cải thiện so với mức giảm 0,3% của tháng 5, mức giảm lớn thứ hai từ trước tới nay.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 3 vừa qua là 1%, sau đó rớt xuống 0% trong tháng 4, và giảm xuống mức âm trong tháng 5 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Giá tiêu dùng tăng trở lại là nhờ giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng, mức giảm của giá dầu thu hẹp. Giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 4,6%, cải thiện đáng kể so với mức tăng 3,1% của tháng 5.Tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19 của Chính phủ đã khiến nhu cầu tiêu dùng tăng, đẩy giá thành các mặt hàng chăn nuôi tăng 10,5%, thủy sản tăng 6,9% và nông sản tăng 0,5%. Giá các loại dầu giảm 15,4% kéo vật giá tổng thể giảm theo, song mức giảm đã thu hẹp so với -18,7% của tháng 5.Học phí cấp trung học phổ thông được miễn giảm và phí nước sinh hoạt giảm đã khiến giá dịch vụ công giảm 2%. Giá dịch vụ tư cũng chỉ tăng 1% do giá các loại hình kinh doanh văn hóa, du lịch giảm bởi dịch COVID-19.Cục thống kê quốc gia nhận định triển vọng giá tiêu dùng trong thời gian tới đều tồn tại những yếu tố tăng và giảm, song xu hướng giá dầu và diễn biến dịch COVID-19 sẽ là những biến số lớn đối với giá tiêu dùng.