Photo : YONHAP News

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 2/7 (giờ địa phương) nhận định Tổng thống Donald Trump có thể gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử.Trong buổi họp báo với phóng viên nước ngoài ở New York (Mỹ), ông Bolton cho biết Tổng thống Trump có thể tìm kiếm phương án "bất ngờ tháng 10" ngay trước cuộc bầu cử. Cụ thể, nếu ông Trump cảm thấy tình hình thực sự khó khăn, rất có thể ông sẽ tổ chức hội đàm với Chủ tịch Kim để lật ngược tình thế.Cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng cho rằng Mỹ đã lãng phí hai năm hoạt động ngoại giao không hiệu quả với Bắc Triều Tiên, trong khi miền Bắc vẫn lợi dụng thời gian này để phát triển cả chương trình hạt nhân lẫn tên lửa.