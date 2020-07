Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc về an ninh y tế ra Tuyên bố chung về dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc về an ninh y tế do Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến thành lập đã lần đầu tiên đưa ra lập trường về dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng bảo an ngày 2/7 (giờ địa phương).Cuộc họp có chủ đề "Duy trì hòa bình và an toàn quốc tế: dịch COVID-19", với sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Hội đồng bảo an. Tại đây, Nhóm hữu nghị đã công bố lập trường chung bằng hình thức văn bản.Theo đó, Nhóm hữu nghị khẳng định dịch COVID-19 là mối đe dọa cho an toàn và hòa bình quốc tế, và hoan nghênh Hội đồng bảo an đã thông qua dự thảo nghị quyết ngừng bắn một ngày trước đó.Nhóm hữu nghị cũng bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/3 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế, cũng như vai trò trọng tâm của Liên hợp quốc trong đối phó với bệnh truyền nhiễm, bảo vệ tầng lớp yếu thế như phụ nữ, trẻ em.Văn phòng đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Seoul đã đề xuất Nhóm hữu nghị đưa ra tuyên bố chung tại Hội đồng bảo an, và dẫn dắt cả quá trình thảo luận và biên soạn văn bản.Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc về an ninh y tế có tổng cộng 41 nước thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản. Liên minh châu Âu (EU) cũng tham gia tổ chức này. Hàn Quốc đang giữ chức đồng Chủ tịch nhóm cùng Canada, Đan Mạch, Sierra Leone và Qatar.