Tổng thống Moon Jae-in chỉ định một loạt nhân sự an ninh, ngoại giao mới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3/7 đã chỉ định Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon làm Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, vị trí "tháp điều khiển" về an ninh, ngoại giao. Đây là lần đầu tiên ông Moon thay thế vị trí Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống của ông Chung Eui-yong, đã giữ chức này ngay từ khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ định cựu nghị sĩ 4 khoá Park Ji-won của đảng Dân sinh vào vị trí Giám đốc NIS thay thế ông Suh Hoon, và nghị sĩ Lee In-young của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành làm Bộ trưởng Thống nhất. Ông Park từng đóng góp nhiều cho sự ra đời của Thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều năm 2000, và được Chính phủ đương nhiệm đánh giá cao về chuyên môn liên quan tới Bắc Triều Tiên, đóng vai trò cố vấn trong các vấn đề quan hệ liên Triều.Ngoài ra, Cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok và ông Chung Eui-yong cũng được chỉ định làm Cố vấn đặc biệt về an ninh và ngoại giao.Trước đó, ông Kim Yeon-chul đã từ chức Bộ trưởng Tư pháp, nhận trách nhiệm về tình hình xấu đi của quan hệ liên Triều, đặc biệt là vụ việc miền Bắc cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Gaesung. Sau đó, Tổng thống đã xem xét lại phương hướng chính sách với Bình Nhưỡng và quyết định điều chỉnh các nhân sự chủ chốt ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao.