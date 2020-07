Đảng cầm quyền xúc tiến chuẩn bị ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Photo : YONHAP News

Đảng Dân chủ đồng hành đã bắt tay vào quy trình chuẩn bị ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Ngày 3/7, đảng cầm quyền đã lập ra một tiểu ban nhằm chọn ra hai ủy viên Ủy ban tiến cử ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Trả lời phỏng vấn với báo giới cùng ngày, người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành Heo Yun-jung cho biết tiểu ban này gồm 10 ủy viên Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hôi, Chủ tịch là thành viên cấp cao của đảng cầm quyền trong Ủy ban pháp chế và tư pháp Baek Hye-ryun.Người phát ngôn Heo cho biết ngay khi bắt đầu họp, tiểu ban sẽ bàn bạc chỉ định hai người tham gia Ủy ban tiến cử. Tuy nhiên, thời điểm hoàn tất chỉ định vẫn chưa được quyết định.Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng ghi rõ thời điểm ra mắt cơ quan này là ngày 15/7. Do đó, đảng cầm quyền dự kiến sẽ hoàn tất chỉ định ủy viên tiến cử trong tuần sau.Ủy ban tiến cử ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng gồm 7 người là Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc Cơ quan hành chính tòa án, Chủ tịch Hiệp hội luật sư Hàn Quốc, và 2 người do đảng cầm quyền chỉ định, 2 người do phe đối lập chỉ định.Ủy ban sẽ tiến cử một số ứng cử viên lên Tổng thống Moon Jae-in để Tổng thống chọn ra một người. Người này sẽ được bổ nhiệm chính thức làm Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sau khi được thông qua trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.