Hàn Quốc phát sinh 48 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 5/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 6/7, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 13.137 ca nhiễm COVID-19, tăng 48 ca so với số liệu công bố một ngày trước.Như vậy, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày đã giảm xuống mốc 40 ca sau ba ngày liên tiếp duy trì mốc 60 ca.48 ca nhiễm mới phát sinh trong ngày 5/7 gồm 24 ca ngoại nhập và 24 ca phát sinh trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê, các ca nhiễm mới vẫn tập trung ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, thành phố Daejeon và thành phố Gwangju. Cụ thể, Seoul ghi nhận 2 ca nhiễm mới, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon mỗi nơi 5 ca, thành phố Gwangju 7 ca, thành phố Daejeon 2 ca, tỉnh Nam Jeolla 2 ca, tỉnh Nam Chungcheong 1 ca.Số ca nhiễm ngoại nhập đã duy trì mức hai chữ số 11 ngày liên tiếp. 24 ca ngoại nhập ngày 5/7 gồm 15 trường hợp phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 9 trường hợp xác nhận trong khi cách ly.Tính đến nay đã có 12 tỉnh, thành phố của Hàn Quốc phát sinh dịch COVID-19, tổng số ca tử vong là 284 người, tăng 1 ca trong ngày 5/7. Hiện có tổng cộng 1.331.796 người đã xét nghiệm COVID-19, 1.297.367 người trong số đó cho kết quả âm tính, 21.292 người đang đợi kết quả.Trong bối cảnh tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đạt mốc cao kỷ lục ngày 4/7, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 6/7, Phó Chủ tịch ủy ban Park Neung-hoo cho biết tình hình dịch bệnh trong nước vẫn đang trong tầm kiểm soát, song một số vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ vẫn liên tiếp xảy xa.Đặc biệt, ngày càng có nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, nên quan trọng hơn hết là người dân cần tự giác phòng dịch để tránh bị lây nhiễm.Phó Chủ tịch Park nêu gương Trung tâm phân phối hàng hóa của trang bán hàng trực tuyến Coupang ở xã Deokpyeong (thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi) là đơn vị tiêu biểu về tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Khác với Trung tâm phân phối hàng hóa của Coupang ở thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi), trung tâm ở Deokpyeong dù xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đã tiếp xúc với hơn 200 nhân viên trong hai ngày, nhưng sau đó đã không phát sinh thêm ca nhiễm nào.Trung tâm phân phối hàng hóa của Coupang ở Deokpyeong đã phân chia thời gian và không gian làm việc, chỉ cho một nửa nhân viên lên xe đưa rước, lắp tấm che ngăn cách tại căng tin. Tất cả các nhân viên làm việc đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chẩn đoán ngay sau khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, giúp hạn chế tối đa số người tiếp xúc với ca nhiễm này.Qua đó, Chủ tịch Park nhấn mạnh chỉ cần quản lý và nhân viên giữ đúng nguyên tắc phòng dịch thì sẽ ngăn chặn được dịch bệnh lây lan dù ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.Chủ tịch Park Neung-hoo cũng yêu cầu chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn các cơ sở kinh doanh quản lý phòng dịch triệt để.