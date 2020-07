Nhật Bản cho phép công dân Hàn Quốc có tang tái nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Một quan chức Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản ngày 5/7 cho biết Tokyo sẽ cho phép tái nhập cảnh với công dân các nước trong danh sách cấm nhập cảnh đang cư trú tại Nhật Bản, với lý do xuất cảnh là dự tang lễ của người thân trong gia đình.Theo đó, người nước ngoài, bao gồm công dân Hàn Quốc, muốn về nước rồi tái nhập cảnh cần giải thích lý do rời Nhật Bản cho nhân viên quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay. Khi tái nhập cảnh, hành khách phải trình hồ sơ chứng minh mối quan hệ với người qua đời, hoặc tài liệu xác nhận tang lễ cho nhân viên sân bay.Ngoài ra, một số lý do khác cũng được cho phép tái nhập cảnh ngoại lệ là thăm thân nhân ốm bệnh tại quê nhà, bản thân nhận điều trị y tế, phẫu thuật, sinh nở, hoặc làm nhân chứng.