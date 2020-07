Bắc Triều Tiên gặp nhiều khó khăn kinh tế do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên được cho là đang gặp nhiều khó khăn kinh tế do chịu tác động kép từ dịch COVID-19 và các biện pháp trừng phạt kéo dài của cộng đồng quốc tế.Một chương trình truyền hình đặc biệt của Bắc Triều Tiên đã khuấy động chiến dịch "Biến cỏ thành thịt", tức là cho gia súc như thỏ, dê, cừu ăn nhiều cỏ để gia tăng sản lượng thịt làm thực phẩm.Có thể thấy gần đây, ở miền Bắc đã xuất hiện trở lại các khẩu hiệu chính trị nhằm khích lệ người dân nỗ lực, tương tự thời kỳ khó khăn trước đây khi người dân bị suy dinh dưỡng trầm trọng.Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng gạo của Bắc Triều Tiên trong năm nay đạt khoảng 1,36 triệu tấn, trong khi lượng gạo tiêu thụ hàng năm của nước này lên tới 5,5 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu phân bón giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết trong tháng 4 vừa qua, miền Bắc đã nhập khẩu ngũ cốc từ Nga với quy mô lên đến 7,4 triệu USD, gần bằng tổng kim ngạch nhập khẩu của 5 năm gần đây.Trên thực tế, số lượng tàu miền Bắc chở bột mì và sợi mì, mặt hàng không nằm trong danh sách cấm vận, ở khu vực cảng Vladivostok của Nga đã tăng đáng kể.Con đường nhập khẩu từ Trung Quốc bị chặn do dịch COVID-19 được cho là nguyên nhân khiến tình hình kinh tế khó khăn của Bắc Triều Tiên càng thêm trầm trọng.Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế của miền Bắc năm nay là -6%, giảm 10% so với mức dự đoán 3,7% hồi đầu năm. Có thể nói chính sách tự lực cánh sinh về kinh tế của Bình Nhưỡng đang gặp nhiều hạn chế.