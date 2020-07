Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên hôm 4/7 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, bày tỏ bất ngờ về thông tin phỏng đoán Washington và Bình Nhưỡng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không còn lý do gì để ngồi lại đàm phán với Washington.Miền Bắc cũng cho rằng Mỹ đang lợi dụng đối thoại Mỹ-Triều như một "thành tựu chính trị", tức là Bắc Triều Tiên khống muốn hội nghị thượng định trở thành công cụ chính trị của ông Trump để giành lợi thế tái đắc cử chức Tổng thống. Do đó, Bình Nhưỡng sẽ không cân nhắc thêm về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Washington.Bắc Triều Tiên cũng đồng thời tuyên bố đang chuẩn bị "kế hoạch đối phó dài hạn" trước những đe dọa từ Mỹ.Bên cạnh đó, bà Choe Song-hui còn chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì đã bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Thống nhất và Cố vấn đặc biệt về an ninh và ngoại giao, những vị trí được cho là cầu nối quan hệ liên Triều. Theo bà, ông Moon thay thế các vị trí trên với mong muốn làm trung gian giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ là hành động hấp tấp.Trong một tin liên quan, báo Lao động đã dành hẳn ba trang tuyên truyền lại sự kiện phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 ba năm trước. Các chuyên gia phân tích miền Bắc đang muốn ám chỉ trong kế hoạch chiến lược lâu dài của nước này có thể bao gồm cả hành động quân sự, qua đó củng cố hơn nữa lợi thế đàm phán.