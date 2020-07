Tòa án Hàn Quốc từ chối dẫn độ tội phạm trong nước bị Mỹ khởi tố

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 6/7 đã quyết định từ chối dẫn độ nghi phạm họ Son (23 tuổi), quản lý trang web lớn nhất thế giới về các video tình dục trẻ em, sang Mỹ.Tháng 7/2015, Son đã mở trang web "Welcome to Video" (W2V) để giao dịch các video tình dục của trẻ em và trẻ vị thành niên, theo hình thức website khó kiểm tra địa chỉ IP (còn gọi là "dark web"), và vận hành trang web này trong hơn 2 năm 8 tháng.Từ đó đến nay, Son đã phát tán tổng cộng hơn 3.000 video tình dục trên trang web này, thu về khoảng 460 triệu won (hơn 384.000 USD) tiền ảo bitcoin từ hơn 4.000 hội viên gia nhập trang web. Tháng 3/2018, Son bị khởi tố bắt giam với tội danh mua bán văn hóa phẩm tình dục trên đối tượng trẻ em.Tháng 5 năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã quyết định xử phạt Son mức án tù giam 1 năm 6 tháng, thời gian mãn hạn tù dự kiến là tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, một tuần trước thời điểm này, bồi thẩm đoàn Tòa án tối cao Mỹ đã khởi tố Son với 6 cáo buộc, trong đó có rửa tiền và quảng cáo văn hóa phẩm đồi trụy liên quan tới trẻ em, và yêu cầu Hàn Quốc dẫn độ Son sang Mỹ theo điều ước dẫn độ tội phạm. Do đó, Son vẫn bị bắt giam cho đến nay.Trong quá trình lấy lời khai tại tòa án, Son đã bày tỏ ăn năn hối lỗi về những hành vi phạm tội khó có thể dung thứ của mình, và khẩn thiết mong muốn được xét xử tại Hàn Quốc dù phải chịu bất cứ hình phạt nào.