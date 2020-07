Ca khúc mới của BLACKPINK đứng thứ 24 bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh

Photo : YONHAP News

Ca khúc mới "How You Like That" của BLACKPINK đã đưa các cô gái nhà YG Entertainment trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất trên Official UK Charts, bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh, uy tín hàng đầu tương đương Billboard của Mỹ.Cụ thể, "How You Like That" đã xuất sắc giành vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng "Top 100 đĩa đơn", vượt qua thứ hạng 33 của nhóm hồi năm ngoái với ca khúc "Kill This Love".Trước đó, ca khúc "Candy War" của nhóm kết hợp với Lady Gaga đã vươn lên thứ hạng 17 của bảng xếp hạng trên, nhưng ca khúc này nằm trong album của Lady Gaga nên không được tính cho BLACKPINK.Sau khi trở lại, BLACKPINK đang liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. MV của "How You Like That" đã xác lập kỷ lục video có số lượt xem trên trang Youtube cao nhất trong vòng 24 giờ phát hành.Ca khúc này cũng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng "Top 50 ca khúc toàn cầu" của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, thứ hạng cao nhất của các ca khúc K-Pop; và đứng thứ nhất bảng xếp hạng "Top Song" của iTunes tại 64 khu vực, thành tích cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-Pop.