Lượng khách đi chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Hàn Quốc giảm 97,8%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội hàng không Hàn Quốc ngày 5/7 cho biết trong quý II năm nay, số hành khách đi các chuyến bay nội địa và quốc tế của 9 hãng hàng không trong nước đạt 5.574.596 người, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, hãng hàng không quốc gia Korean Air có mức giảm mạnh nhất là 84,9%. Trong quý II, tổng hành khách đi các chuyến bay của hãng đạt 1.062.170 người, chỉ bằng 1 phần 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là hãng Asiana Airlines giảm 77,7%, Jeju Air giảm 71,6%, Jin Air giảm 71,5%, Air Busan giảm 63,1%, Air Seoul giảm 61,7%, T-way Air giảm 57,9%.Đặc biệt, số hành khách đi tất cả các đường bay quốc tế đã giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong quý II, tổng số hành khách đi đường bay quốc tế đạt 328.348 người, giảm tới 97,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đi chuyến bay quốc tế của Korean Air đạt 190.458 người, giảm 96,2%; Asiana Airlines đạt 120.574 người, giảm 96,5%. Trong các hãng hàng không giá rẻ, chỉ có duy nhất Jeju Air khai thác đường bay quốc tế, số hành khách cũng chỉ đạt 13.127 người, giảm tới 99,3%.Trên thực tế, các chuyến du lịch nước ngoài hầu như đã bị chặn hoàn toàn, người dân chuyển sang du lịch nội địa, nên mức giảm hành khách đi chuyến bay nội địa đỡ hơn so với chuyến bay quốc tế.Lượng khách đi chuyến bay nội địa trong quý II đạt 5.246.248 người, giảm 37,8%. Hãng Asiana Airlines đạt 1.021.410 khách, giảm 37,2%; Korean Air đạt 871.712 khách, giảm 56,7%; T'way Air đạt 843.406 khách, giảm 12,8%, giảm ít hơn các hãng khác nhờ mở rộng một số tuyến bay nội địa. Hãng Jeju Air giảm 25,5%, Jin Air giảm 34,8%, Air Busan giảm 30,9%.Hiệp hội hàng không Hàn Quốc cho biết do nhu cầu sụt giảm mạnh vì đại dịch COVID-19, ước tính các hãng hàng không trong nước đã thiệt hại 6.545,4 tỷ won (5,5 tỷ USD) doanh thu từ tháng 2 tới tháng 6. Hiệp hội dự báo lượng khách quốc tế trong 6 tháng cuối năm sẽ giảm tới 97,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thiệt hại doanh thu vào khoảng 8.797,7 tỷ won (7,3 tỷ USD).