Hàn Quốc xác nhận virus COVID-19 biến chủng trong thời gian gần đây

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) hôm 6/7 đã công bố kết quả phân tích 526 trình tự gen của các bệnh nhân COVID-19 trong nước. Theo phân tích của Tổ chức y tế thế giới (WTO), virus COVID-19 được phân thành các nhóm S, V, L, G, GH, GR.Trong giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát, chủng virus nhóm S và V rất phổ biến tại khu vực châu Á gồm cả Trung Quốc. Thời gian gần đây, các ca nhiễm nhóm G, GR và GH lại phát sinh phổ biến ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi.Theo kết quả nghiên cứu, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết trước tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm thuộc chủng virus nhóm S và V. Tuy nhiên, các ca nhiễm liên quan tới bệnh nhân ở huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang hồi đầu tháng 4, các quán bar khu phố Itaewon (quận Yongsan, thành phố Seoul) hồi đầu tháng 5, doanh nghiệp bán hàng tại thành phố Daejeon và ngôi chùa ở thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) đều có trình tự gen di truyền trùng khớp với nhóm GH.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong giải thích biến đổi này là do trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, đã có rất nhiều người nhập cảnh từ nước ngoài như châu Âu và Mỹ, khu vực chủng virus nhóm GH phổ biến.Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng virus COVID-19 giai đoạn đầu, tức nhóm S, đã biến chủng thành nhóm GH, cũng là nhóm phổ biến trong các ca bệnh hiện nay trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc. Bà Jung cho biết chủng đột biến này có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng cũ do khả năng phân bào nhanh, liên kết tốt hơn với các tế bào cơ thể.Các ca nhiễm phát sinh tại Hàn Quốc gần đây không còn chủng virus nhóm S và V như ở các ca bệnh hồi tháng 2, 3 khi dịch bùng phát chủ yếu tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, do đó cũng có khả năng chủng này đã bị chặn hoàn toàn tại Hàn Quốc.