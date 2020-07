Mỹ thay thế Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Theo một nguồn tin ngoại giao ngày 6/6, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ James DeHart sẽ từ chức trong vài tuần tới, và được bổ nhiệm vào vị trí điều phối các công việc liên quan đến Bắc Triều Tiên.Hiện chưa có thông tin gì về người kế nhiệm ông DeHart. Tuy nhiên sắp tới, người này sẽ chịu trách nhiệm trong các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng không chỉ giữa Mỹ với Hàn Quốc mà với cả Nhật Bản.Đây được cho là một phần trong hoạt động cải tổ nhân sự định kỳ của Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán chi phí quốc phòng Hàn-Mỹ liên tục kéo dài và gặp khó khăn, động thái thay đổi nhân sự này thu hút không ít sự quan tâm.Từ tháng 9 năm ngoái, ông James DeHart cùng Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo đã trải qua 7 vòng đàm phán về Hiệp định SMA, nhưng hai bên vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung.Đặc biệt, sau vòng đám phán thứ 7, hai nước đã tạm thời thống nhất nâng 13% khoản chia sẻ chi phí quân sự của Seoul, nhưng Tổng thống Donald Trump lại từ chối con số này, khiến đàm phán quay lại vạch xuất phát. Hiện tại, Seoul vẫn giữ nguyên đề xuất tăng 13% khoản đóng góp, nhưng Washington yêu cầu nâng mức tăng lên 50% (gần 1,3 tỷ USD).Ngoài ra, Mỹ đã cho 4.000 nhân viên người Hàn tại các căn cứ quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nghỉ không lương từ ngày 1/4. Tuy nhiên, những nhân viên này đã quay lại làm việc từ ngày 15/6 do Mỹ đã giải quyết vấn đề trả lương cho lao động người Hàn như yêu cầu của Hàn Quốc. Động thái này phần nào đã tháo gỡ những căng thẳng ngầm trước khi hai nước bước vào vòng đám phán tiếp theo.Các chuyên gia lo ngại Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây áp lực lên Hàn Quốc, buộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng phải đi đến thỏa thuận cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11.Điển hình là việc ông Trump tuyên bố cắt giảm số lượng binh lính Mỹ đồn trú tại Đức xuống còn 9.500 người thay vì 25.000 người như trước kia, do Đức chi quá ít cho chi phí quốc phòng.Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng đề cập trong cuốn hồi ký cá nhân rằng tại một cuộc họp nội bộ tháng 8 năm ngoái, ông Trump tuyên bố sẽ không từ bỏ ý định yêu cầu Hàn Quốc tăng chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng. Theo đó, có khả năng Washington sẽ rút toàn bộ binh lực đang đóng quân tại miền Nam nếu không nhận được 5 tỷ USD đóng góp của Hàn Quốc.