Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh cao bất ngờ trong quý II/2020

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung ngày 7/7 công bố trong quý II vừa qua, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 8.100 tỷ won (6,78 tỷ USD), tăng 25,6% so với quý trước và 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù tổng doanh thu của hãng giảm so với năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song do nhu cầu hoạt động không tiếp xúc trực tiếp gia tăng khiến kết quả kinh doanh chíp bán dẫn đột phá, hãng đã đạt được lợi nhuận bất ngờ, cao hơn nhiều so với dự đoán.Doanh thu của Samsung trong quý II đạt 52.000 tỷ won (43,6 tỷ USD), giảm 7,36% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% so với quý I năm nay. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh của hãng, tức tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu, đạt 15,6%, mức cao nhất sau khi đạt 24,2% quý IV/2018.