Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 5 thặng dư bằng một nửa năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo cán cân quốc tế tạm thời do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 7/7, cán cân vãng lai tháng 5 của Hàn Quốc thặng dư 2,29 tỷ USD, phục hồi nhanh chóng so với mức thâm hụt 3,33 tỷ USD của tháng 4, nhưng chỉ bằng một nửa so với thặng dư cùng kỳ năm ngoái (4,95 tỷ USD).Thặng dư cán cân hàng hóa tháng 5 đạt 2,5 tỷ USD, tăng so với tháng 4 (630 triệu USD), nhưng giảm 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.BOK giải thích tháng 4 là thời điểm các quốc gia tăng cường biện pháp phong tỏa biên giới do dịch COVID-19, rồi nới lỏng dần từ tháng 5. Do đó, cán cân hàng hóa đã cải thiện hơn so với tháng 4, nhưng vẫn chênh lệch nhiều so với tháng 5 năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,55 tỷ USD, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt 32,05 tỷ USD, giảm 24,8% so với tháng 5/2019. Theo BOK, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đã ba tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm ngoái.Mức độ thâm hụt cán cân dịch vụ cải thiện là nhờ cán cân du lịch và vận chuyển thâm hụt 480 triệu USD, giảm so với cùng kỳ năm ngoái (950 triệu USD).Cán cân thu nhập sơ cấp, bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, tuy thặng dư 540 triệu USD, song do thu nhập từ cổ tức giảm nên cán cân thu nhập sơ cấp đã co hẹp so với cùng kỳ năm ngoái (1,29 tỷ USD).Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 3,24 tỷ USD trong tháng 5. Đầu tư của người Hàn ra nước ngoài và đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc giảm lần lượt 70 triệu USD và 110 triệu USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn ra nước ngoài tăng 4,1 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài vào thị trường trong nước giảm 380 triệu USD.