Chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo phê chuẩn ba công ước trọng tâm của ILO

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp Nội các ngày 7/7, Chính phủ đã thẩm định và thông qua dự thảo phê chuẩn ba công ước trọng tâm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), gồm Công ước số 87 về “Tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức”, Công ước số 98 về “Quyền tổ chức và thương lượng tập thể”, và Công ước số 29 về “Xóa bỏ lao động cưỡng bức”.Tại buổi họp báo thường kỳ hôm 6/7, Thứ trưởng Bộ Tuyển dụng và lao động Im Seo-jeong phát biểu việc phê chuẩn các công ước trọng tâm của ILO không chỉ liên quan tới quyền cơ bản của người lao động, mà tới cả lợi ích quốc gia.Hàn Quốc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) do chưa phê chuẩn hết các công ước trọng tâm của Tổ chức lao động thế giới.Trong 190 công ước ILO thông qua về đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động, có 8 công ước được đánh giá là trọng tâm. Hàn Quốc mới phê chuẩn 4 trên 8 công ước này. Chính phủ đang tiến hành quy trình phê chuẩn ba công ước tiếp theo.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo Luật công đoàn lao động, Luật công đoàn công chức, Luật công đoàn giáo viên và trình lên Quốc hội.Chính phủ sẽ trình ba dự thảo phê chuẩn trên lên Tổng thống phê duyệt, sau đó trình tiếp lên Quốc hội trong tháng này, đặt mục tiêu thông qua tại Quốc hội trong năm nay.