Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định xóa bỏ quy định hạn chế số lượng mua khẩu trang y tế được Nhà nước chứng nhận về màng lọc (Korea Filter - KF) là mỗi người tối đa 10 chiếc/tuần.Quy định này được triển khai lần đầu vào cuối tháng 2, giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, gây hỗn loạn về nguồn cung khẩu trang trên thị trường. Như vậy, từ ngày 12/7, người dân sẽ có thể tự do mua khẩu trang y tế được Nhà nước chứng nhận tại nhiều điểm bán đa dạng như hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trang web trực tuyến với số lượng không giới hạn.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết tính đến nay, nguồn cung khẩu trang đã được đảm bảo ổn định. Mặc dù Chính phủ hủy bỏ quy định trên, nhưng vẫn sẽ tiếp tục hạn chế số lượng khẩu trang xuất khẩu để đối phó với những tình huống bất ngờ.Hiện tại, vẫn chưa có vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, do đó, để đối phó một cách dài hạn, Chính phủ quyết định chuyển đổi Ủy ban khắc phục sự cố trung ương từ một tổ chức tạm thời thành tổ chức thường trực. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa xem xét việc nâng giãn cách xã hội lên mức II trên phạm vi toàn quốc. Theo tiêu chuẩn thực hiện giãn cách xã hội do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 28/6, giãn cách mức I là khi số ca nhiễm mới dưới 50 ca/ngày, mức II là từ 50 đến 100 ca/ngàyCơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm yêu cầu người dân cần chú ý hơn trong công tác phòng dịch tại các điểm nghỉ mát mùa hè, khi lưu lượng người di chuyển gia tăng.Ngoài ra, cơ quan này khẳng định đang có đủ lượng thuốc điều trị Remdesivir, loại thuốc đã được dùng để điều trị cho 22 bệnh nhân COVID-19 nặng.