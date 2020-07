Bộ Tư pháp Mỹ thất vọng về việc Tòa án Hàn Quốc từ chối dẫn độ tội phạm phát tán video khiêu dâm trẻ em

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Bộ Tư pháp Mỹ ngày 7/7 bày tỏ "thất vọng" về việc Tòa án Hàn Quốc từ chối dẫn độ phạm nhân họ Son, người điều hành trang web phát tán video khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới "Welcome to Video".Bộ Tư pháp Mỹ dẫn tuyên bố của Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát liên bang thành phố Washington Michael Sherwin, lấy làm thất vọng về việc Tòa án Hàn Quốc từ chối dẫn độ một trong những tội phạm xâm hại trẻ em nguy hiểm nhất trên thế giới, gây ảnh hưởng lớn tới người dân Mỹ.Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Chính phủ Mỹ sau khi Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết với Son. Mặc dù vậy, ông Michael Sherwin bày tỏ cảm ơn những nỗ lực trong thời gian qua của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Mỹ quyết tâm tiếp tục hợp tác quốc tế, chiến đấu tới cùng với các tội phạm trực tuyến xuyên quốc gia, gây thiệt hại cho trẻ em. Điều này cho thấy cơ quan tư pháp Mỹ sẽ tiếp tục điều tra các tội phạm trực tuyến, như các trang mạng phát tán video quay lén xâm hại tình dục trẻ em.Phản ứng lần này của cơ quan tư pháp Mỹ cũng tương tự như góc nhìn của các cơ quan ngôn luận quốc tế từng đưa tin chỉ trích phán quyết của Tòa án Hàn Quốc. Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ chỉ trích rằng nếu như những công dân Mỹ tải về video khiêu dâm trẻ em thì có thể bị tuyên án tối đa 15 năm tù, trong khi Son lại được thả tự do sau một năm rưỡi. Đài BBC của Anh cũng nhấn mạnh rằng nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Son là một trẻ sơ sinh mới 6 tháng tuổi, kịch liệt chỉ trích phán quyết của Tòa án Hàn Quốc.Son là người điều hành trang web "Welcome to Video" trên Dark Web, nơi người dùng phải sử dụng trình duyệt đặc biệt mới có thể truy cập. Son bị khởi tố vào tháng 3/2018 với tội danh phát tán video khiêu dâm trẻ em, thanh thiếu niên. Từ tháng 7/2015 cho tới trước khi bị bắt giam, Son đã phát tán hơn 220.000 video khiêu dâm, thu về hàng trăm triệu won bằng tiền điện tử từ hơn 4.000 hội viên thu phí.Trong phiên tòa sơ thẩm, Son bị tuyên án hai năm tù giam, cho hưởng án treo ba năm. Nhưng tới phiên phúc thẩm thứ nhất, Son bị tuyên án một năm 6 tháng tù giam. Bị cáo không kháng án.Vào tháng 8/2018, Bồi thẩm đoàn Liên bang Mỹ đã khởi tố Son với 6 tội danh và 9 cáo buộc, trong đó có tội phát tán video khiêu dâm trẻ em. Tháng 4 năm ngoái, Tòa án cấp cao Seoul đã tiến hành thẩm định dẫn độ phạm nhân theo đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ.Ngày 6/7 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul ra quyết định từ chối dẫn độ, và tiến hành quy trình thả tự do cho Son, bởi Son đã hết hạn chấp hành án tù vào ngày 27/4 năm nay. Hội đồng xét xử giải thích quá trình điều tra liên quan đến các video khiêu dâm trẻ em, thanh thiếu niên trên trang web này vẫn đang được diễn ra trong nước, nếu dẫn độ Son sang Mỹ sẽ có thể gây trở ngại tới quá trình điều tra.