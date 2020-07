Hộ chiếu Hàn Quốc có quyền lực thứ ba thế giới

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 7/7 (giờ địa phương) đã dẫn báo cáo "Chỉ số hộ chiếu" do Henley Passport, một đơn vị chuyên về giao lưu quốc tế công bố cùng ngày. Trong đó, chỉ số hộ chiếu của Hàn Quốc đạt 189 điểm, đồng thứ hạng ba với Đức.Chỉ số hộ chiếu của Henley Passport thể hiện số quốc gia mà công dân sở hữu hộ chiếu của một nước có thể nhập cảnh vào nước khác mà không cần thị thực. Chỉ số này được tính toán dựa trên tài liệu của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA).Nhật Bản đứng thứ nhất với 191 điểm, xếp thứ hai là Singapore 190 điểm. Hàn Quốc và Đức đồng hạng ba với 189 điểm. Đứng thứ tư là Ý, Phần Lan, Tây Ban Nha, Luxembourg đạt 188 điểm. Đứng thứ năm là Đan Mạch và Australia (187 điểm).Bắc Triều Tiên đứng thứ 103, với 39 quốc gia có thể nhập cảnh mà không cần thị thực, tương tự năm ngoái. Trước đó, số quốc gia mà công dân mang hộ chiếu miền Bắc có thể nhập cảnh không cần visa đạt 18 nước vào năm 2006, sau đó tăng lên thành 42 nước vào năm 2018, rồi lại giảm xuống 39 nước vào năm ngoái.Chỉ số hộ chiếu lần này không phản ánh tình hình hạn chế nhập khẩu ở các nước trên toàn thế giới do ảnh hưởng của đại dịch COVDID-19.Từ ngày 1/7, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép công dân mang hộ chiếu Hàn Quốc nhập cảnh miễn thị thực, nhưng chưa nối lại biện pháp này với Singapore. Do đó, nếu cập nhật tình hình trên thì trên thực tế, hộ chiếu Hàn Quốc sẽ vươn lên đứng thứ hai thế giới trước Singapore, do số quốc gia được nhập cảnh miễn thị thực của đảo quốc này bị giảm đi từ 190 nước xuống còn 163 nước.