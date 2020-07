Hàn Quốc có thêm một công viên địa chất thế giới được UNESCO công nhận

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Gyeonggi ngày 7/7 cho biết một phần của sông Hantan đã được công nhận là công viên địa chất thế giới thứ tư của Hàn Quốc tại phiên họp lần thứ 209 của Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 29/6.Khu vực được công nhận là công viên địa chất thế giới rộng 1.165,6 km², gồm phần lưu vực sông Hantan chảy qua thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, rộng 493,24 km², đoạn chảy qua huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, rộng 273,65 km², đoạn chảy qua huyện Cheorwon tỉnh Gangwon rộng 398,72 km².UNESCO chỉ định công viên địa chất thế giới với mục đích bảo tồn các giá trị về mỹ thuật, khảo cổ học, lịch sử, văn hóa, sinh thái, địa chất, khai thác làm nguồn tài nguyên du lịch. Đây là một trong ba cơ chế bảo hộ của UNESCO cùng với di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới.Trên thế giới có tổng cộng 147 công viên địa chất thế giới thuộc 41 nước. Hàn Quốc đã có 3 nơi được chỉ định là ở đảo Jeju, huyện Cheongsong (tỉnh Bắc Gyeongsang), núi Mudeung (thuộc địa phận thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla).Khu vực sông Hantan từng được Bộ Môi trường chỉ định là công viên địa chất quốc gia vào tháng 12 năm 2015 do sở hữu giá trị độc đáo về địa hình, địa chất. Khu vực này có nhiều loại đá đa dạng từ thời kỳ Đại cổ sinh cho tới Đại Tân sinh, như đá núi lửa, đá trầm tích, đá biến chất, với nhiều cảnh quan độc đáo, giá trị địa chất cao như vách đá hình thành từ dung nham núi lửa phun trào từ núi Ori (thuộc Bắc Triều Tiên) từ cách đây 500.000 đến 100.000 năm trước, hẻm núi hình chữ U hình thành do sự xói mòn của sông suối cao từ 30-50mUNESCO sẽ tiến hành tái công nhận công viên địa chất thế giới mỗi 4 năm một lần. Do đó, chính quyền tỉnh Gyeonggi đang có kế hoạch phát triển các chương trình đa dạng như đào tạo về địa chất, du lịch, để nâng cao giá trị về địa chất của khu vực này, phát triển khu vực phía Bắc của tỉnh, thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch.