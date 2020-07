4 thủy thủ Việt Nam bỏ trốn nghi nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc

Photo : KBS News

Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan cho biết vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 4/7, 4 thủy thủ người Việt Nam đã biến mất khỏi một chiếc thuyền đánh bắt cá ngừ đang neo đậu tại cảng Gamcheon (thành phố Busan). Dù camera an ninh không ghi lại được bất kỳ dấu tích nào của những người này, song cơ quan an ninh phỏng đoán khả năng cao các thủy thủ đã bỏ trốn vào đất liền sau khi bơi dọc theo bến cảng.Vụ việc đã hé lộ lỗ hỏng trong công tác phòng dịch và an ninh của cảng Gamcheon, bất chấp công tác an ninh đã được thắt chặt sau vụ những thủy thủ người Nga nhận kết quả dương tính với COVID-19 ngày 22/6. Thậm chí, mặc dù đã qua 4 ngày kể từ khi những thủy thủ trên biến mất, phía cảng Gamcheon vẫn chưa xác định được lộ trình bỏ trốn.Trước đây, dù đã xuất hiện nhiều trường hợp các thuyền viên người nước ngoài cố gắng bơi trên biển để xâm nhập trái phép vào đất liền, song đến nay, cảng Gamcheon vẫn không lắp đặt camera giám sát hướng ra phía biển.Được biết, các thủy thủ bỏ trốn lần này đều được xác nhận âm tính với COVID-19. Sở cảnh sát Busan đang tập trung truy bắt những người tẩu thoát.