Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung của Hàn Quốc tăng hơn 8% nửa cuối năm 2019

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Viện chấn hưng các chương trình văn hóa Hàn Quốc (KOCCA) ngày 7/7 đã công bố "Báo cáo phân tích xu hướng ngành công nghiệp nội dung nửa cuối năm 2019". Báo cáo cho biết kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung trong năm ngoái ước tính đạt 10,39 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.Xuất khẩu ngành công nghiệp game đạt 6,98 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ một năm trước, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 11 lĩnh vực ( 67,2%). Xuất khẩu âm nhạc đạt 639,7 triệu USD, tăng 13,4% so với một năm trước.Theo báo cáo, xuất khẩu thiết kế mô phỏng nhân vật (character) và truyện tranh cũng tăng trưởng và nổi lên như một loại hình mới trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu truyện tranh đạt 45,98 triệu USD, tăng trưởng 13,6% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong 11 lĩnh vực ngành công nghiệp nội dung.Đứng thứ hai trong ngành nội dung là sáng tạo nhân vật, đạt kim ngạch xuất khẩu 824,9 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018, nhờ cơn sốt nhân vật "Bé cá mập" (Baby Shark) và những sản phẩm từ nhân vật khác.Ngược lại, xuất khẩu lĩnh vực xuất bản, điện ảnh và quảng cáo đều giảm, lần lượt đạt -13,8%, -9% và -7,5%.Năm ngoái, ước tính doanh thu ngành công nghiệp nội dung trong nước đạt 125.400 tỷ won (105 tỷ USD) tăng 4,9% so với năm 2018. Số lao động làm trong ngành này là hơn 682.000 người, tăng 2,2% so với năm 2018.Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát thực tế 2.500 doanh nghiệp nội dung trong nước thuộc 11 lĩnh vực và tài liệu của 122 công ty nội dung niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.Con số chính xác về quy mô ngành công nghiệp nội dung năm 2019 sẽ được báo cáo trong "Điều tra thống kê ngành công nghiệp nội dung năm 2020", dự kiến được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công bố vào đầu năm sau.