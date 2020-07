Doanh thu 38 ngành kinh doanh nhỏ lẻ của Hàn Quốc giảm 17% trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Công ty tư vấn kinh doanh Sejong, tổ chức chuyên tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh, ngày 9/7 đã công bố kết quả phân tích và so sánh doanh thu của 38 ngành kinh doanh nhỏ lẻ của Hàn Quốc trong tháng 4 năm 2019 và tháng 4 năm 2020.Tháng 4 năm 2020, doanh thu ngành kinh doanh nhỏ lẻ chỉ đạt 83,1%, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 26 ngành có doanh số giảm, 12 ngành có doanh số tăng.Ngành kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các công ty tư vấn du học, doanh thu giảm 93,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh thu của các cửa hàng đồ cổ giảm 92,7%, sân tennis giảm 86,5%, cửa hàng bán quần áo giảm 85,5%, cửa hàng đại lý piano giảm 77,4%, trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh giảm 74,2%, chưa bằng một nửa so với năm ngoái.Doanh thu của các ngành vui chơi giải trí như sân chơi bowling (-46,5%), sân tập golf (-45.1%), tiệm karaoke (-42,3%), phòng tập thể hình (-38,2%) cũng giảm mạnh.Hiệu ảnh (-22,4%), cửa hàng trang sức đá quý (-20,8%), taxi (-16,9%), cửa hàng ẩm thực Hàn (-14,4%), tiệm giặt là (-10,8%) cũng không tránh khỏi sự sụt giảm doanh thu.Trong khi đó, doanh thu ngành kinh doanh máy tính tăng 275,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong các ngành mà công ty tư vấn phân tích.Những ngành liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng ghi nhận doanh thu tăng, bao gồm cửa hàng thịt đạt 128%, siêu thị 117%, cửa hàng tiện ích 103,9%, cửa hàng bánh kẹo 102,2%, đồ ăn Trung Quốc 102,8% so với tháng 4 năm 2019.Nguyên nhân được cho là dịch COVID-19 khiến người dân dành nhiều thời gian ở nhà, nhiều người chọn cách tự nấu hoặc dịch vụ giao đồ ăn về nhà thay vì ra ngoài ăn.Công ty tư vấn kinh doanh Sejong nhận định đa số hộ kinh doanh nhỏ lẻ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhiều người dân phải ở nhà trong mùa dịch cũng giúp một số ngành tăng doanh thu.