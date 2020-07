Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 8/7 (giờ địa phương) đã đưa tin về ảnh chụp từ vệ tinh một cơ sở tại xã Wonro, khu vực Mangyongdae, thành phố Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Hình ảnh do công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh Trái đất Planet Labs chụp lại và được các chuyên gia phân tích là cơ sở phát triển đầu đạn hạn nhân.Khu vực này chưa từng được báo cáo có cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên theo quan sát, nơi đây có những cơ sở hạ tầng như một nhà máy sản xuất hạt nhân thông thường, bao gồm đài quan sát, khu dân cư nhà ở cao tầng, bia tưởng niệm chuyến thăm ban lãnh đạo, cơ sở dưới lòng đất.Giám đốc Trung tâm không phổ biến hạt nhân Đông Á của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury Jeffrey Lewis phân tích hình ảnh cho thấy có sự di chuyển của xe tải và xe container, chứng tỏ nhà máy tại đây vẫn đang hoạt động sôi nổi. Điều này có nghĩa là Bắc Triều Tiên vẫn không cho dừng hoạt động nhà máy sản xuất ngay cả trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa.Ông Lewis cho biết sau khi đã quan sát khu vực xã Wonro trong một thời gian rất dài, ông phát hiện ra sự liên hệ giữa nhà máy này và các chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc, trong đó có các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thậm chí mối đe họa hiện nay còn lớn hơn.Năm 2015, cơ sở ở xã Wonro này từng được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) của Mỹ.Tuy nhiên, ông Lewis cho biết đã không công khai sự việc tại thời điểm đó do nhóm chưa xác định được vai trò của cơ sở này trong chương trình hạt nhân tại miền Bắc.CNN tiết lộ trong cuốn sách có tựa đề "Kim Jong-un và Bom" (Kim Jong Un and the Bomb) của chuyên gia về Bắc Triều Tiên Ankit Panda thuộc Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) có viết miền Bắc đang phát triển đầu đạn hạt nhân và bố trí vũ khí dự trữ trong phòng trường hợp khẩn cấp tại khu vực xã Wonro.Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bày tỏ quan điểm về việc chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên có liên quan đến Lầu Năm Góc hay không.CNN chỉ ra rằng các thông tin về các cơ sở hạt nhân miền Bắc được công bố lần này đã làm lung lay những căn cứ cho lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra năm 2018 rằng không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Bắc Triều Tiên.