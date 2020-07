Tổng thống Moon Jae-in cam kết nỗ lực phê chuẩn công ước trọng tâm của ILO

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/7 đã gửi thông diệp qua video tới phiên họp "Ngày lãnh đạo toàn cầu" thuộc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu trực tuyến của Tổ chức lao động thế giới (ILO) diễn ra cùng ngày. Tổng thống Moon Jae-in tham dự hội nghị trên theo đề nghị của Tổng thư ký ILO.Trong đó, Tổng thống Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, trong đó bao gồm cả việc phê chuẩn các công ước trọng tâm của ILO.Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến thông qua hai công ước quan trọng của ILO là Công ước số 87 về “Tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức” và Công ước số 98 về “Quyền tổ chức và thương lượng tập thể”. Một khi hai công ước này được phê chuẩn, người lao động Hàn Quốc sẽ được mở rộng quyền thành lập công đoàn và tự do hoạt động.Để phê chuẩn các công ước này, Chính phủ Hàn Quốc đã trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật công đoàn lao động, trong đó có nội dung cho phép người thất nghiệp, người bị sa thải, giáo viên bị sa thải cũng có quyền gia nhập công đoàn. Giới doanh nghiệp hiện đang phản đối mạnh mẽ nội dung này.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra không thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh của riêng một chủ thể kinh tế, hay một quốc gia nào. Tình hình hiện nay cần tới đối thoại xã hội và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết.Tiếp đó, Tổng thống trình bày những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc khắc phục khủng hoảng COVID-19, như mô hình việc làm cộng sinh, mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm tuyển dụng, "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc", nhấn mạnh đây là "con đường cộng sinh" cho tất cả các chủ thể kinh tế.Phiên họp toàn thể của ILO được tổ chức vào tháng 6 hàng năm tại Geneva (Thụy Sĩ), nhưng năm nay bị hủy do COVID-19. Hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức nhằm thảo luận những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới kinh tế và xã hội.