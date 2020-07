Tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 ở Hàn Quốc là 0,03%

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 9/7 đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự hình thành kháng thể virus COVID-19 trong nước.Từ ngày 21/4-19/6, Ủy ban này đã tiến hành điều tra về sự hình thành kháng thể COVID-19 trên 3.055 người dân thường. Kết quả kiểm tra chỉ phát hiện được kháng thể trên một người duy nhất, tỷ lệ đạt 0,03%.Thông thường, khi một người mắc bệnh truyền nhiễm do virus thì cơ thể sẽ hình thành kháng thể vô hiệu hóa virus. Kết quả kiểm tra kháng thể có thể giúp các chuyên gia phán đoán quy mô bệnh nhân bị nhiễm bệnh trên toàn dân số, bao gồm cả những bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự khỏi bệnh mà không hay biết.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đã tổ chức cuộc họp giữa các chuyên gia vào ngày 8/7, phân tích rằng kết quả kiểm tra lần này vẫn chưa đảm bảo tính đại diện, do không bao gồm một số khu vực như tâm dịch thành phố Daegu. Do đó, tài liệu trên còn bị hạn chế trong việc đưa ra ước tính về quy mô nhiễm bệnh trên toàn dân số.So với các nước, tỷ lệ hình thành kháng thể ở Hàn Quốc ở mức thấp. Điều này là nhờ người dân Hàn Quốc tự giác đi xét nghiệm sớm, thời gian xét nghiệm nhanh, người dân tích cực tham gia tuân thủ giãn cách xã hội.Châu Âu và Nhật Bản cũng đang kiểm tra theo phương thức tương tự để xác định quy mô bệnh nhân COVID-19. Tỷ lệ hình thành kháng thể ở Tây Ban Nha là 5%, London Anh là 17%, Stockholm Thụy Điển là 7,3%, Tokyo Nhật Bản là 0,1%.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương sẽ mở rộng đối tượng kiểm tra thêm 3.300 người ở mọi giới tính, độ tuổi, khu vực, bao gồm cả thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, nhằm xác định chính xác mức độ miễn dịch cộng đồng, quy mô bệnh nhân nhiễm bệnh không xuất hiện triệu chứng, từ đó tiếp tục hoàn thiện đối sách phòng dịch.