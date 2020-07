Thí điểm đồng phục Hanbok tại 22 trường học trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ thiết kế thủ công và nghệ thuật Hàn Quốc (KCDF) đã lựa chọn 22 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để áp dụng thí điểm đồng phục học sinh là trang phục truyền thống Hanbok.Trong đó, 12 trường sẽ được Bộ Văn hóa và KCDF hỗ trợ bằng cách cử nhà thiết kế Hanbok giúp các trường may đồng phục mẫu. 10 trường còn lại sẽ được hỗ trợ cả chi phí mua Hanbok trong vòng ba năm với hạn mức là 300.000 won (251 USD)/người. Năm đầu tiên áp dụng với học sinh lớp 7,8 và 10,11, năm thứ hai và năm thứ ba là học sinh lớp 7 và 10.Trong tháng trước, Quỹ thiết kế thủ công và nghệ thuật Hàn Quốc đã tiến hành đánh giá tổng hợp về kinh nghiệm may đồng phục Hanbok, năng lực dịch vụ hậu mãi, lựa chọn ra 4 doanh nghiệp chuyên trách về may đồng phục Hanbok cho học sinh. Mỗi doanh nghiệp được chọn sẽ phụ trách may đồng phục Hanbok cho hai đến ba trường bằng loại vải thoáng, thấm hút mồ hôi tốt và dễ bảo quản.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu các em học sinh ở các trường thí điểm sẽ được mặc đồng phục Hanbok mùa đông từ tháng 10 tới.