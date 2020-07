Phát hiện thi thể Thị trưởng Seoul sau 7 tiếng nhận khai báo mất tích

Photo : YONHAP News

Thi thể Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã được phát hiện vào 0 giờ sáng ngày 10/7, chỉ 7 tiếng sau khi Cảnh sát tiếp nhận khai báo mất tích từ con gái ông.Địa điểm phát hiện thi thể ông Park là ở chân núi Bukak (Seoul), đoạn giữa cổng Sukjeongmun và Samcheonggak, cách công viên Waryong, nơi ông được phát hiện lần cuối cùng qua hệ thống camera giám sát an ninh (CCTV), khoảng 1 km.Cảnh sát đã huy động hơn 700 nhân viên cứu hỏa, chó cứu hộ, máy bay mini không người lái (drone) để tìm kiếm trên diện rộng, cuối cùng đã phát hiện được thi thể của ông. Dựa trên diện mạo và các vật dụng cá nhân, Cảnh sát kết luận thi thể tìm thấy chính là Thị trưởng Seoul.Cảnh sát phỏng đoán vào sáng ngày 9/7, ông Park ra khỏi văn phòng đi taxi tới công viên Waryong, sau đó đi bộ đến đoạn chân núi Bukak.Mặc dù vẫn phải chờ kết quả giám định, nhưng Cảnh sát không phát hiện được điểm nghi vấn đặc biệt nào về khả năng ông Park bị sát hại, nên phỏng đoán sơ bộ rằng ông đã tự lựa chọn quyết định cực đoan. Tuy nhiên, tại hiện trường không phát hiện di thư nào của ông Park.Hai ngày trước, ông Park bị tố giác với nghi ngờ quấy rối tình dục. Một cựu nữ thư ký của ông này đã tới Sở Cảnh sát thành phố Seoul để nộp đơn tố giác.Người này cho biết đã bị Thị trưởng Seoul quấy rối tình dục nhiều lần kể từ sau năm 2017, khi làm thư ký cho ông Park. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận liệu việc ông Park tử vong có liên quan tới đơn tố giác này hay không. Do ông Park đã qua đời nên vụ việc cũng khép lại do "không còn quyền tố giác".