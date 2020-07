Lập Sách trắng về hoạt động của hơn 660.000 tình nguyện viên tham gia chống COVID-19

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lập một Sách trắng về thành quả hoạt động của những tình nguyện viên đã tham gia đối phó với đại dịch COVID-19.Văn phòng điều phối Nhà nước và Bộ Hành chính và an toàn ngày 10/7 đã mở cuộc họp của Ủy ban thúc đẩy tình nguyện do Thủ tướng Chung Se-kyun chủ trì, thảo luận tình hình các hoạt động tình nguyện liên quan đến dịch COVID-19 trong thời gian qua và kế hoạch đối phó trong thời gian tới.Từ ngày 20/1, thời điểm Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cho tới 23/6, đã có gần 663.000 người tham gia các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ công tác phòng dịch cho các tầng lớp yếu thế, sản xuất 2.730.000 khẩu trang vải, hỗ trợ bán khẩu trang. Tổng số người nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tình nguyện viên là hơn 2.336.000 người.Ủy ban này sẽ thu thập tất cả các tài liệu liên quan tới các hoạt động của các tình nguyện viên trong thời gian qua để phát hành một Sách trắng, nhằm sử dụng cho các hoạt động tình nguyện đối phó với thiên tai, sự cố trong tương lai.Ủy ban thúc đẩy tình nguyện được thành lập căn cứ theo Luật cơ bản về hoạt động tình nguyện, trực tiếp dưới quyền Thủ tướng, có chức năng thẩm định các chính sách quan trọng về hoạt động tình nguyện. Ủy ban gồm 29 người, trong đó Thủ tướng đóng vai trò là Chủ tịch, Bộ trưởng Hành chính và an toàn làm Phó Chủ tịch.Ủy ban này tổ chức họp qua văn bản một đến hai lần mỗi năm. Tuy nhiên năm nay, đích thân Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì cuộc họp đầu tiên sau 4 năm kể từ năm 2016, nhằm khích lệ tinh thần những tình nguyện viên đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống COVID-19.