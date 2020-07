Chính phủ công bố phương án bổ sung đối sách bất động sản ngày 17/6

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/7 đã công bố phương án bổ sung cho đối sách bất động sản được công bố ngày 17/6 trước đó. Trong đó, Chính phủ quyết định nâng thuế bất động sản tổng hợp với người sở hữu nhiều nhà ở lên 6%. Đối tượng bị đánh thuế là người sở hữu từ hai nhà ở trở lên ở các khu vực có sự điều phối của Nhà nước, hoặc có 3 nhà ở trở lên ở bất kể khu vực nào.Mức thuế mới 6% cao gần gấp đôi so với mức thuế cao nhất hiện hành là 3,2%, và cao hơn mức 4% được đưa ra trong đối sách bất động sản mà Chính phủ công bố ngày 16/12 năm ngoái. Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định áp dụng mức thuế cao nhất là 6% đối với các doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà ở.Thuế chuyển nhượng nhà ở trong khu vực có sự điều phối của Nhà nước được nâng thêm 10% so với hiện hành. Người sở hữu hai nhà ở sẽ bị đánh thuế chuyển nhượng 20%, người sở hữu ba nhà bị đánh thuế 30%.Thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản với những nhà ở sở hữu dưới một năm được nâng lên 70%, nhà ở sở hữu dưới hai năm lên 60%.Thuế chuyển nhượng mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/6 năm sau. Do đó, các giao dịch chuyển nhượng cho tới hết tháng 5/2021 vẫn áp dụng thuế suất hiện hành. Chính phủ để ngỏ "lối thoát" nhằm kích thích những người sở hữu nhiều nhà ở bán bớt tài sản.Cùng với đó, Chính phủ quyết định mở rộng cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội cho các đối tượng lần đầu được sở hữu nhà ở, bổ sung thêm nguồn cung nhà ở do tư nhân xây dựng với tỷ lệ chiếm 7%.Ngoài ra, Chính phủ sẽ nâng số lượng căn hộ đặt trước ở các khu đô thị mới giai đoạn 3, từ 9.000 căn hộ lên 30.000 căn hộ, đồng thời tìm kiếm thêm các khu nhà ở quy mô vừa và nhỏ ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô.Để tạo thêm cơ hội mua nhà ở xã hội cho các cặp vợ chồng mới cưới, Chính phủ quyết định giảm nhẹ tiêu chuẩn về thu nhập, từ mức bằng 120% thu nhập bình quân tháng của người lao động làm việc tại thành phố (130% nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm) lên thành 130% (140% nếu là hai vợ chồng cùng đi làm). Với sự điều chỉnh này, sẽ có khoảng 65-75% cặp vợ chồng mới cưới có đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.