Mở cửa các bãi tắm bờ biển phía Đông Hàn Quốc hè 2020

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Gangwon ngày 10/7 cho biết các bãi tắm khu vực thành phố Sokcho, thành phố Samcheok, huyện Goseong và huyện Yangyang (vùng biển phía Đông) đã chính thức mở cửa đón khách. Khu vực bờ biển thành phố Donghae và thành phố Gangneung sẽ lần lượt đi vào hoạt động từ ngày 15 và 17/7.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động thu hút cách du lịch và lễ mở cửa các bãi tắm sẽ không được tiến hành như mọi năm. Số lượng bãi tắm cũng giảm từ 92 xuống còn 80.Thành phố Gangneung (14 bãi tắm) mở cửa đến 30/8 (45 ngày), thành phố Donghae (6 bãi tắm) mở cửa đến 23/8 (40 ngày), khu vực thành phố Sokcho (3 bãi tắm) mở cửa đến 31/8 (53 ngày), thành phố Samcheok (9 bãi tắm) và huyện Goseong (27 bãi tắm) mở cửa đến ngày 16/8 (38 ngày) và huyện Yangyang (21 bãi tắm) mở cửa đến ngày 23/8 (45 ngày).Các bãi tắm của thành phố Sokcho vốn được khách tham quan đánh giá cao do đã mở cửa đến ban đêm, nay cũng sẽ mở đến 9 giờ tối từ ngày 25/7 đến 16/8.Do ảnh hưởng có dịch COVID-19, năm nay, hoạt động tắm biển sẽ được quản lý khác so với những năm trước. Ban quản lý khu vực tắm biển duy trì giãn cách giữa khách du lịch, yêu cầu du khách đeo khẩu trang, đảm bảo vệ sinh an toàn nhà vệ sinh và phòng tắm công cộng theo quy định của cơ quan phòng dịch.Cụ thể, chính quyền khu vực quyết định không sắp xếp chỗ nghỉ sát nhau trên bãi biển, phân tán lối ra vào tại các tuyến đường trung tâm tập trung đông người đến bãi biển; nghiêm cấp tụ tập, ăn uống trên bờ biển vào buổi tối tại 8 bãi biển Gyeongpo, Sokcho, Naksan, Samcheok, Mangsang, Maengbang, Chuam và Hajodae; hủy tất cả các lễ hội âm nhạc.Ngoài ra, chính quyền thành phố Gangneung và Samcheok yêu cầu khách tham quan bãi biển phải mang vòng đeo tay. Thành phố Sokcho cũng cho lắp đặt cổng khử khuẩn toàn thân tại 7 lối ra vào bãi tắm biển.